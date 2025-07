Schult erwartet "Stresstest" für Gwinn-Ersatz Wamser

Die ARD-Expertin geht davon aus, dass Dänemark-Star Pernille Harder die Newcomerin in der Abwehr auf Trab halten wird.

Die frühere Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht Carlotta Wamser nach dem EM-Aus von Giulia Gwinn als erste Wahl auf der rechten Abwehrseite des DFB-Teams. „Sie hatte eine 100-prozentige Passquote und war an beiden Toren beteiligt - was soll noch Besseres für sie sprechen?“, sagte die Expertin der ARD nach Wamsers gutem Auftritt gegen Polen (2:0).

Im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Dänemark am Dienstagabend (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in Basel werde die 21-Jährige aber wohl noch stärker gefordert. „Ewa Pajor ist eher über die deutsche linke Abwehrseite gekommen, aber Pernille Harder hält sich gerne auch mal auf der Seite von Wamser auf. Das ist dann ein ganz anderer Stresstest“, lautete Schults Prognose.

Die Regenbogenbinde als Spielführerin wird Innenverteidigerin Janina Minge übernehmen. „Sie ist ein sehr gelassener Typ und wusste, dass das passieren kann“, sagte Schult. Nach Gwinns Auswechslung am Freitagabend war die 26-Jährige schon in die Rolle geschlüpft: „Es hat an ihrem Spiel nichts verändert.“