Schweden-Kapitänin stinksauer: "Ich finde das inakzeptabel"

Bei über 30 Grad in Genf mussten die Spielerinnen an ihre körperlichen Grenzen gehen. Doch nicht die Hitze während des Spiels sorgt bei der 34-Jährigen für Wut – sondern die Bedingungen danach.

Bei tropischen Temperaturen mussten die Spielerinnen und Medienvertreter in einer unklimatisierten Garage Interviews führen.

„So kann das nicht weitergehen“

„Ich finde das inakzeptabel“, wetterte die Mittelfeldspielerin in der Mixed Zone und sprach dabei die Journalisten direkt an. „Hier ist es 150 Grad heiß. Ich muss mit jemandem reden. So kann es nicht weitergehen. Nicht für euch und nicht für uns. Vor allem für euch, die ihr noch länger hier steht.“