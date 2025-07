Schweden vor DFB-Duell: Von wegen "Geistermannschaft"

Kosovare Asllani schaltete sofort wieder auf Angriff. "Wir wollen gegen Deutschland gewinnen, kein Unentschieden", sagte die Kapitänin der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Gruppenfinale bei der Fußball-EM gegen die DFB-Auswahl am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN). In Zürich reicht den Europameisterinnen von 1984 ein Remis für Platz eins in Gruppe C.