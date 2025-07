Schweizerinnen zittern sich ins EM-Viertelfinale

Tief durchatmen, das EM-Märchen geht weiter: Die Schweizer Fußballerinnen haben bei ihrem Heimspiel erstmals das Viertelfinale bei einer Europameisterschaft erreicht. Die Mannschaft von Trainerin Pia Sundhage zitterte sich im entscheidenden Spiel der Gruppe A gegen Finnland zu einem 1:1 (0:0) - der in den letzten Minuten erkämpfte Punkt reichte für das Weiterkommen aus. In der Runde der besten Acht droht nun jedoch ein Duell mit Weltmeister Spanien.

Riola Xhemaili (90.+2) schoss die Schweiz in die K.o.-Runde, zuvor hatte Natalia Kuikka per Foulelfmeter (79.) für Finnland getroffen. Die Schweiz sicherte sich somit Rang zwei hinter den bereits zuvor qualifizierten Norwegerinnen. Nun bekommt es das Team der Kapitänin Lia Wälti mit dem Sieger der Gruppe B zu tun, in der Spanien (6 Punkte) nach zwei dominanten Auftritten vor Italien (4) und Portugal (1) liegt.