England-Heldinnen feiern rauschende Party!

SID 29.07.2025 • 14:32 Uhr Die Europameisterinnen fahren mit dem Partybus durch London und werden vor dem Buckingham Palace gefeiert.

Erfolgstrainerin Sarina Wiegman gab Arm in Arm mit ihrem Lieblingssänger Burna Boy die Vortänzerin, dann reckten die Comeback-Queens um Elfmeterheldin Chloe Kelly den jubelnden Massen immer wieder den EM-Pokal entgegen.

„Ich bin überwältigt, es ist so gut. Es ist unglaublich speziell“, sagte Kelly: „Ich bin stolz, Engländerin zu sein.“ Über 50.000 Fans waren laut offizieller Schätzungen gekommen, um die Europameisterinnen beim „Homecoming“ in London zu feiern.

Immer wieder stimmten sie den auf „Sarina“ umgetexteten Ohrwurm „Tequila“ von The Champs an. „Die Engländer sind sehr innovativ und lustig“, sagte die Niederländerin Wiegman mit einem breiten Grinsen auf der Bühne. Die Mannschaft fuhr im offenen Doppeldecker-Partybus einen Kilometer über die Prachtstraße The Mall, am Streckenrand drängten sich die Menschen bisweilen in Zwanzigerreihen, Feuerwerk wurde gezündet. Die anschließende Zeremonie fand vor dem Queen Victoria Memorial direkt vor dem Buckingham Palace statt.

„Das fühlt sich wie ein Fake an“

Neben Burna Boy trat auch Heather Small auf, immer wieder grölten die Spielerinnen zu „Sweet Caroline“. Es sei „unglaublich. Das ist wahrscheinlich das beste Gefühl, was ich je in meinem Leben hatte. Ich muss die Tränen zurückhalten“, schwärmte Kapitänin Leah Williamson mit brüchiger Stimme. „Ich liebe euch alle“, schrie Shootingstar Michelle Agyemang in Richtung Fans: „Das fühlt sich wie ein Fake an.“

Ann-Katrin Bergers Verlobte Jessica Carter fehlte als einzige Spielerin, weil sie bereits von ihrem US-amerikanischen Verein Gotham FC in den Ligabetrieb zurückbeordert wurde - und sie verpasste einiges. „So etwas ist nicht alltäglich. Deshalb genießen wir diesen Tag und wollen mit allen feiern“, betonte Ella Toone: „Wir haben die Nation stolz gemacht.“ Sie habe von einer derartigen Kulisse „niemals geträumt“, so Alessia Russo.