Trotz EM-Titel: Verzicht für Bright die "beste Entscheidung"

SID 31.08.2025 • 10:34 Uhr Die englische Nationalspielerin Millie Bright ließ die EURO im Sommer aus. Während England den Titel holte, kümmerte sich die Ex-Kapitänin um ihre Gesundheit.

Im Sommer verzichtete Millie Bright aufgrund mentaler Probleme auf die EM, die Lionesses gewannen ohne sie den Titel - und dennoch bereut die englische Nationalspielerin nichts.

Der Verzicht auf die EURO in der Schweiz sei „bei weitem die beste Entscheidung“ gewesen, „die ich je getroffen habe, und ich bin wirklich stolz darauf, denn sie war keineswegs einfach“, sagte die Kapitänin des englischen Serienmeisters FC Chelsea der BBC.

Zum ersten Mal habe sie „eine Entscheidung für mich getroffen und nicht, um anderen Leuten zu gefallen“, sagte die 32-Jährige, die England bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland als Kapitänin ins Finale geführt hatte.

Sie fuhr fort: „Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich begriffen, wo ich mental stand, und ich konnte nicht einmal an die EM denken. Das war ein deutliches Zeichen dafür, dass ich etwas kürzertreten und einfach durchatmen musste.“

Bright: „Hatte das Gefühl, mich verloren zu haben“

Bright hatte ihren EM-Verzicht kurz vor dem Turnierstart bekannt gegeben, nachdem sie in der Saison 36 Spiele für Chelsea absolviert und dem Team zum nationalen Triple verholfen hatte.

„Am Ende hatte ich nichts mehr zu geben, ich war unglücklich. Ich bin laut, lebhaft, energiegeladen und spontan. Ich hatte das Gefühl, das verloren zu haben und mich selbst wirklich verloren zu haben“, sagte Bright, die im Sommer mit Therapiesitzungen begann.