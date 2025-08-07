Weltrangliste: DFB-Frauen rutschen auf Rang fünf ab

SID 07.08.2025 • 10:43 Uhr Neuer Spitzenreiter ist Vize-Europameister Spanien, der die USA auf Rang zwei verdrängt.

Die deutschen Fußballerinnen sind nach dem Halbfinal-Aus bei der EM in der FIFA-Weltrangliste zurückgefallen.

Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück rutschte vom dritten auf den fünften Rang ab, diesen Platz hatte das DFB-Team zuletzt im März 2024 belegt. Neuer Spitzenreiter ist Vize-Europameister Spanien, der die USA auf Rang zwei verdrängte.