Weltrangliste: DFB-Frauen rutschen auf Rang fünf ab

DFB-Frauen rutschen in Weltrangliste ab

Neuer Spitzenreiter ist Vize-Europameister Spanien, der die USA auf Rang zwei verdrängt.
Das Team um Christian Wück (M.) ist Fünfter
© AFP/AFP/SEBASTIEN BOZON
SID
Die deutschen Fußballerinnen sind nach dem Halbfinal-Aus bei der EM in der FIFA-Weltrangliste zurückgefallen.

Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück rutschte vom dritten auf den fünften Rang ab, diesen Platz hatte das DFB-Team zuletzt im März 2024 belegt. Neuer Spitzenreiter ist Vize-Europameister Spanien, der die USA auf Rang zwei verdrängte.

Deutschland war im EM-Halbfinale an Weltmeister Spanien gescheitert (0:1 n.V.) und musste in der Rangliste sowohl den Viertelfinalisten Schweden (3.) als auch Europameister England (4.) passieren lassen. Das zweitbeste nicht-europäische Team ist Brasilien auf Rang sieben.

