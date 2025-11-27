EM 2029 in Deutschland? "Ein Traum jeder Spielerin"

SID 27.11.2025 • 05:35 Uhr Die deutschen Fußballerinnen hoffen auf die Europameisterschaft 2029 im eigenen Land. Der DFB bewirbt sich für das Turnier - am 3. Dezember fällt die Entscheidung.

Die deutschen Fußballerinnen hoffen auf die Europameisterschaft 2029 im eigenen Land. „Ich glaube, das ist ein Traum von jeder einzelnen Spielerin“, sagte Nationalspielerin Franziska Kett vor dem Hinspiel des Nations-League-Finales gegen Spanien, das am Freitag (20.30 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ausgetragen wird.

„Wir haben in Deutschland optimale Bedingungen. Wir haben schöne Stadien, wir haben große Stadien und viele Zuschauer. Es wäre sehr, sehr schön, wenn das klappen würde“, sagte Kett mit Blick auf den 3. Dezember. Dann wird das Turnier durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) vergeben.

„Es würde uns allen sehr viel bedeuten“

Auch Jule Brand wünscht sich EM-Partien vor heimischer Kulisse. „Familien könnten leicht zuschauen und vor den Fans in Deutschland zu spielen ist sehr, sehr besonders. Es ist immer gute Stimmung“, sagte die 23-Jährige von OL Lyonnes: „Es würde uns allen sehr viel bedeuten.“