Nach Elfmeter-Krimi: DFB-Juniorinnen im EM-Finale

Die deutschen Juniorinnen haben bei der Fußball-EM in Nordirland das Finale erreicht. Die U17-Auswahl von Cheftrainerin Sabine Loderer setzte sich am Donnerstag im Halbfinale gegen Spanien mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.
DFB-Juniorinnen im EM-Finale
Das DFB-Team behält im Elfmeterschießen bei der U17-EM die Nerven - nun wartet Frankreich.
Trainerin Loderer zieht mit dem DFB-Team ins Finale ein
© picture alliance/DFB/SID/Peter Morrison
In der regulären Spielzeit war im Windsor Park in Belfast keinem der beiden Teams ein Treffer gelungen, eine Verlängerung gibt es bei der U17-EM nicht.
Deutschland trifft im EM-Finale auf Frankreich
Johanna Putzer, Lena Martens, Laura Dafinger und Dana Keßler verwandelten jeweils sicher vom Punkt. Torhüterin Mirja Kropp parierte zudem den dritten Versuch der Spanierinnen, deren letzte Schützin Laia Cabetas ihren Schuss über das Tor setzte. Im Finale trifft Deutschland am Sonntag (19.00 Uhr/RTL+ und Youtube) auf die Französinnen, die sich im zweiten Halbfinale mit 3:1 ebenfalls im Elfmeterschießen gegen Norwegen durchgesetzt hatten.