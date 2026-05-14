Nach Elfmeter-Krimi: DFB-Juniorinnen im EM-Finale

SID 14.05.2026 • 21:22 Uhr Das DFB-Team behält im Elfmeterschießen bei der U17-EM die Nerven - nun wartet Frankreich.

Die deutschen Juniorinnen haben bei der Fußball-EM in Nordirland das Finale erreicht. Die U17-Auswahl von Cheftrainerin Sabine Loderer setzte sich am Donnerstag im Halbfinale gegen Spanien mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

In der regulären Spielzeit war im Windsor Park in Belfast keinem der beiden Teams ein Treffer gelungen, eine Verlängerung gibt es bei der U17-EM nicht.

Deutschland trifft im EM-Finale auf Frankreich