PSG, Eisenstangen-Attacke: Abidals Frau reicht Scheidung ein

Hamraoui war am 4. November mit Klubkollegin Aminata Diallo nach einem Klub-Dinner nach Hause gefahren. An einer roten Ampel sei sie Berichten zufolge von Unbekannten aus dem Auto gezerrt und ihr mit einer Eisenstange auf die Beine geschlagen worden. Sie erlitt dabei unter anderem Blutergüsse auf der Rückseite des rechten Oberschenkels, dazu eine offene Wunde. Auch am linken Oberschenkels hat sie Hämatome dazu Schnittwunden an Schienbein und Handfläche.