Flutlicht an, Folge 41: Jasmina Čović spricht über den besonderen Weg zu ihrer Berater*innen-Tätigkeit

Ausgangspunkt dieser ungewöhnlichen Geschichte ist der Dezember 2014, als die damals 21-Jährige neben ihrem Studium (Sportmanagement und Wirtschaft in Jena) ein Praktikum bei den Frauen des FF USV Jena macht. Eine Spielerin des Vereins, der nach der Saison 2019/20 das Spielrecht für alle Teams an den FC Carl Zeiss Jena abgegeben hat, spricht Čović an, ob diese ihr dabei helfen könne, eine Fußballerin aus Kanada nach Deutschland zu vermitteln.