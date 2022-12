DFB-Pokal der Frauen: Hoffenheim gegen Bayern am 28. Februar

Frankfurt am Main (SID) - Das Topspiel im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen zwischen der TSG Hoffenheim und Bayern München findet am 28. Februar (20.30 Uhr) statt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Die Partie wird sowohl bei Sky als auch im ARD-Livestream übertragen.