Barca-Wahnsinn: 252 Tore in 20 Spielen und keinen einzigen Gegentreffer

Nach 20 Spielen steht man ohne Punktverlust, mit 252 erzielten Treffern und keinem einzigen kassierten Gegentor an der Tabellenspitze.

In der letzten Begegnung gegen Viladecans B feierte man sogar einen 18:0-Kantersieg. Im Netz werden die Spielerinnen für die Leistung gefeiert:

„Keinen Gegentreffer zu kassieren ist verrückt, nicht mal irgendein Zufallstor“, schreibt „shy_monkee“ auf Reddit. Der User „bluewaff1e“ kommentierte: „Selbst in einer 15-jährigen FIFA-Karriere kann ich nicht so viele Tore erzielen.“

Woher kommt dieser enorme Leistungsunterschied?

Die dritte Mannschaft besteht ähnlich wie die zweite der Barca-Frauen fast ausschließlich aus jungen hochtalentierten Spielerinnen, die in den kommenden Jahren den Schritt in die erst Mannschaft machen sollen.

Das Team wurde erst vor kurzem gegründet und musste daher in der niedrigsten Liga starten. Die beiden anderen Teams agieren nicht ganz so dominant, sind aber trotzdem Tabellenführer in der zweiten sowie der ersten spanischen Frauenliga.