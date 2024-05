Stroot glaubt an Pokalsieg: "In unserer DNA"

Tommy Stroot geht voller Zuversicht in das Finale des DFB-Pokals gegen Bayern München - trotz leichter Außenseiterrolle: "Ich bin total optimistisch. Wir hatten es in den vergangenen Jahren immer wieder in unserer DNA, genau in diesen Spielen voll da zu sein und sie für uns zu entscheiden", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Frauenendspiel am Donnerstag in Köln (16.00 Uhr/ZDF und Sky) der FAZ.