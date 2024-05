DFB-Pokal: Double futsch! Hoeneß sieht nächsten Bayern-Patzer

Die Wölfinnen bauten durch den Sieg ihre beeindruckende Pokalbilanz aus und gewannen zum zehnten Mal in Folge den Titel. Nationalspielerin Jule Brand hatte den VfL mit ihrem Treffer bereits früh auf die Siegerstraße gebracht (15.). Bayern-Torfrau Maria Luisa Grohs griff dabei übel daneben - und das nur einen Tag nach dem bitteren Aus der FCB-Männer infolge des Patzers von Manuel Neuer in der Champions League bei Real Madrid .

Der nach grippalem Infekt genesene VfL-Trainer Tommy Stroot beließ seine Abwehrchefin Marina Hegering zu Beginn auf der Bank, in der 81. Minute wurde sie eingewechselt. Die 34-Jährige hatte sich im März bei der 0:4-Ligapleite gegen München an der Wade verletzt. Auf der Gegenseite schöpfte Coach Alexander Straus fünf Tage nach der erfolgreichen Titelverteidigung in der Meisterschaft in der Offensive aus dem Vollen.