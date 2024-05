Durch nächsten Keeper-Patzer beim FCB: Fortsetzung der irren Wölfe-Serie! Pokalfinale im TICKER zum Nachlesen

Der Münchner Traum von Double ist Geschichte! Die Frauen des FC Bayern haben nach ihrem Meistertitel den Sieg im Finale des DFB-Pokals verpasst. Ein starker Auftritt des VfL Wolfsburgs war zu viel für die Münchnerinnen, die früh durch einen Patzer von Maria Luisa Grohs in Rückstand gingen.

Der VfL verbessert mit dem Sieg über die Bayern (2:0) die eigene Rekord-Serie. Es ist der zehnte DFB-Pokal-Sieg in Serie und damit das 50. siegreiche Spiel in Folge in selbigem Wettbewerb.

SPORT1 hat den Ticker zum Nachlesen:

Endstand: FC Bayern - VfL Wolfsburg 0:2 (0:2)

+++ WOLFSBURG IST POKALSIEGER! +++

Abpfiff! Kein Comeback der Bayern, sondern der zehnte Sieg der Wolfsburgerinnen im DFB-Pokal in Folge. Ein Start-Ziel-Sieg, bei dem die Bayern fast keine Chance hatten.

+++ 90. Minute: Bayern läuft die Zeit davon +++

Sechs Minuten Nachspielzeit gibt es. Geht da noch was? Es bräuchte eine Sensation.

+++ 87. Minute: Wölfe-Triumph zum Greifen nah +++

Nur noch ein paar Minuten ist der VfL vom Pokal-Triumph entfernt. Es wäre der zehnte in Folge und insgesamt das 50. siegreiche Pokal-Spiel in Serie. Unglaublich!

+++ 81. Minute: Wolfsburg lässt sich Zeit +++

Es ist ein Finale - und das ist dem Spiel anzumerken. Die Wölfinnen müssen nicht mehr, lassen sich deshalb Zeit und bekommen plötzlich Krämpfe. Auf der anderen Seite scheint die starke Phase der Bayern vorüber. Die Münchnerinnen wirken nicht so, als kämen sie noch zu zwei Toren.

+++ 74. Minute: Sorgen um Frohms? +++

Die bislang überragende Schlussfrau der Wolfsburgerinnen muss behandelt werden, kann aber weitermachen.

+++ 72. Neue Offensiv-Power für Bayern +++

Lohmann und Dallmann kommen für Damnjanovic und Bühl in die Partie. Gelingt den FCB-Frauen mit frischen Beinen das Comeback?

+++ 64. Minute: Nächste Chance für FCB-Frauen +++

Erneut verhindert Frohms ein Gegentor für die Wölfinnen. Bei einem Distanz-Schuss von Bühl ist die VfL-Torfrau schnell unten und verhindert den Anschlusstreffer. Bayern ist inzwischen viel besser im Spiel, das erste Double der Vereinsgeschichte scheint wieder möglich. Es braucht nur ein bisschen mehr Glück im Abschluss.

+++ 58. Minute: Plötzlich ist Bayern da +++

Was für eine Parade von Frohms. Die Wolfsburger Torhüterin pariert einen Kopfball von Schüller nach einer Bayern-Ecke mit einer Weltklasse-Parade! Können die Bayern auf diese Top-Chance aufbauen und es nochmal spannend machen?

+++ 55. Minute: Noch keine Verbesserung in Sicht +++

Die Münchnerin kommen so aus der Pause, wie sie in die Pause gegangen sind. Leichte Ballverluste häufen sich.

+++ 46. Minute: Bayern wechselt +++

Weiter geht‘s in Köln! Naschenweng geht bei den Bayern auf die Bank. Für sie kommt Hansen in die Partie.

+++ HALBZEIT +++

Die ersten 45 Minuten im ausverkauften Kölner RheinEnergie Stadion sind absolviert - und einseitiger könnte es kaum sein. Die Frauen der Bayern werden von den Wölfinnen nach Belieben dominiert. Immer wieder landet der VfL Ballgewinne, schaltet schnell um und ist gefährlich - oft durch Oberdorf. Aber auch Pajor und Brand sind beim Vfl umtriebig. In Führung ging man auch durch einen Patzer von Bayerns Torwärtin Grohms, die im Anschluss aber einige Hochkaräter entschärfen konnte. Insgesamt geht die Zwei-Tore-Führung also völlig in Ordnung. Die Bayern kommen zwar immer wieder in Ballbesitz, treten aber hauptsächlich durch ungefährliche Standards in Erscheinung. Mit etwas Pech hätten die FCB-Frauen auch einem höherem Rückstand hinterherlaufen können.

+++ 45. Minute: FCB fordert Strafstoß! +++

Nach einem Bühl-Standard kommt Gwinn im Wolfsburger Strafraum zu Fall. Die Bayern fordern Elfmeter, das Einsteigen von Eriksson reicht dafür allerdings nicht aus.

+++ 40. Minute: Nächstes TOR für Wolfsburg! +++

Die Wölfinnen spielen die Bayern-Frauen an die Wand - und erhöhen zum 2:0. Nach einer Ecke verschafft sich Janssen Platz und köpft mit Tempo über Grohs hinweg ins Tor. Auf der anderen Seite warten die FCB-Frauen immer noch auf ihre erste Großchance.

+++ 37. Minute: Gwinn sieht die Gelbe Karte +++

Die FCB-Frauen sind frustriert, das ist nun vor allem Gwinn anzumerken. Die Münchnerin sieht von Schiedsrichterin Schwermer die Gelbe Karte, nachdem sie sich lautstark über eine Entscheidung beschwert hatte.

+++ 34. Minute: Schock-Moment um Oberdorf +++

Erst die nächste Glanztat von FCB-Schlussfrau Grohs, die nach einer VfL-Ecke das 0:2 verhindert, dann die Sorgen um Oberdorf. Die zukünftige Bayern-Spielerin hat sich bei ihren Kopfball verletzt und bleibt liegen, kann nach einer kurzen Pause allerdings weitermachen.

+++ 30. Minute: Oberdorf bislang überragend +++

Dieses Mal bedient Oberdorf Pajor, schickt sie nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte mit einem traumhaften Steilpass in Richtung Tor der Bayern. Deren Verteidigung bekommt schließlich noch einen Bein dazwischen und kann klären. Bislang eine überragende Oberdorf, die gegen ihren zukünftigen Klub groß aufspielt.

+++ 24. Minute: Nächste Chance für Wolfsburg +++

Über Pajor landet das Spielgerät bei Oberdorf, die von rechts im Strafraum abzieht. Grohs pariert dieses Mal jedoch stark!

+++ 17. Minute: Wolfsburg am Drücker +++

Der nächste Abschluss für den VfL! Pajors Schuss wird allerdings geblockt, danach findet eine scharfe Flanke von links keinen Abnehmer. Die FCB-Frauen stehen mächtig unter Druck!

+++ 14. Minute: TOR für Wolfsburg +++

Der VfL geht in Führung! Auf den nächsten hohen Ballgewinn der VfL-Frauen folgt der Abschluss von Brand vom linken Strafraumeck aus. Der Ball setzt vor Grohs auf, die unter dem Ball durch greift, der schließlich im Netz zappelt. Den muss sie haben! Der nächste Torwart-Patzer beim FC Bayern, bei dem gestern bereits Manuel Neuer ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war.

+++ 11. Minute: Wolfsburg ist gefährlicher +++

Oberdorf tankt sich links im Strafraum durch, ihre Flanke findet vor dem Kasten von Grohs aber keinen Abnehmer. Wenig später ist es Brand aus derselben Position, deren Flanke zur Ecke geblockt wird und ans Außennetz klatscht.

+++ 8. Minute: Erste Chance für Wolfsburg +++

Nach einem langen Dribbling von Brand landet das Spielgerät über Pajor bei Huth. Die zieht von halbrechter Position aus knapp 16 Metern ab, wird aber von Naschenweng geblockt.

+++ 5. Minute: Klassisches Abtasten +++

Fünf Minuten sind gespielt, passiert ist noch nichts. Bayern ist zwar mehrheitlich im Ballbesitz, große Chancen gibt es allerdings noch nicht. Es ist ein klassisches Abtasten.

+++ 1. Minute: Anstoß in Köln +++

Los geht‘s! Vor 44.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner RheinEnergie Stadion pfeift Schiedsrichterin Miriam Schwermer die Partie an, bei der heute auch auf den VAR zurückgegriffen werden kann. Schaffen die FCB-Frauen nach der Meisterschaft das erste Double - oder holt der VfL den zehnten Pokalsieg in Serie? Es ist angerichtet!

+++ Anpfiff in 10 Minuten +++

Vor dem Spielstart schonmal ein Blick auf die Start-Aufstellungen der beiden Mannschaften:

Bayern: Grohs - Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Naschenweng - Stanway, Zadrazil - Bühl, Harder, Damnjanovic - Schüller (Trainer: Alexander Strauss)

Grohs - Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Naschenweng - Stanway, Zadrazil - Bühl, Harder, Damnjanovic - Schüller (Trainer: Alexander Strauss) Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rabano - Huth, Oberdorf, Popp - Endemann, Pajor, Brand (Tommy Stroot)

+++ Herzlich willkommen +++

SPORT1 begrüßt sie zum Pokalfinale der Frauen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg. Nach der Meisterschaft wollen die Frauen des FC Bayern zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Double perfekt machen. Sportlich sind die Münchnerinnen derzeit stärker einzuschätzen als die Wolfsburgerinnen. Das letzte Liga-Spiel gewannen die Bayern überlegen mit 4:0. Für die Wölfinnen sprechen allerdings neun Triumphen in Folge im Pokal.

+++ Stroot glaubt an Pokalsieg +++

Tommy Stroot geht voller Zuversicht in das Finale gegen Bayern München - trotz leichter Außenseiterrolle: „Ich bin total optimistisch. Wir hatten es in den vergangenen Jahren immer wieder in unserer DNA, genau in diesen Spielen voll da zu sein und sie für uns zu entscheiden“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Endspiel der FAZ.

+++ Oberdorf-Wechsel sorgt für Zoff +++