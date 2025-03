DFB-Pokal Frauen: Pokal-Derby vor Rekordkulisse im TV, Stream und Ticker

Für das Frauen-Team von Werder Bremen wäre es eine Premiere. Die Mannschaft von Trainer Thomas Horsch könnte mit einem Sieg im Halbfinale beim Nordrivalen Hamburger SV am Sonntag (15.30 Uhr) erstmals ins Endspiel einziehen.

DFB-Pokal der Frauen: So können Sie Hamburger SV vs. Werder Bremen heute LIVE im TV, Stream & Ticker verfolgen

Livestream: WOW, Sky Go, zdf.de

Das Besondere an dieser Partie wird die Kulisse sein. Das Volksparkstadion, in dem sonst die Herren ihre Partien austragen, wird mit 57.000 Zuschauern ausverkauft sein. Das ist auf deutscher Vereinsebene Rekord bei einem Frauenfußballspiel.

Vorfreude ist riesig

Entsprechend groß ist die Vorfreude. „Vor 57.000 haben noch nicht so viele Leute gespielt. Wir freuen uns unglaublich dolle auf dieses Spiel“, sagte HSV-Spielerin Pauline Machtens. Ähnlich groß war die Vorfreude bei Larissa Mühlhaus, die vor der Saison von der Elbe an die Weser wechselte: „Ich bin unnormal froh, diese Möglichkeit zu haben. Früher bin ich dort mit meiner Familie hingegangen, um Spielen der Männer zuzusehen.“

Im Finale geht es gegen den FC Bayern, der im ersten Halbfinale nach 0:2-Rückstand noch 3:2 gegen die TSG Hoffenheim gewann. Das Endspiel steigt am 1. Mai in Köln, Anpfiff ist um 16 Uhr.

Der Alltag der Hamburgerinnen findet in Liga zwei statt. Dort dürfen sie sich, derzeit auf Platz drei stehend, Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Zuletzt gab es Anfang März einen 5:0-Erfolg gegen den SV Weinberg. Wo der HSV hin will, da ist Bremen schon - nämlich in der ersten Liga. Dort rangiert Werder auf Rang acht - im letzten Spiel setzte es eine 0:6-Packung bei Bayer Leverkusen.