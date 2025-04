"Historisches erreichen": DFB-Pokalfinale vor Rekordkulisse

Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird vor einer Rekordkulisse stattfinden. Vor ausverkauftem Haus treffen die Double-Jägerinnen des FC Bayern und Werder Bremen in Köln aufeinander.

Die Fußballerinnen von Bayern München und Werder Bremen dürfen sich beim DFB-Pokalfinale auf eine Rekordkulisse freuen. 45.146 Fans werden am Donnerstag (16.00 Uhr/ ARD und Sky ) im Kölner Stadion erwartet, das zum dritten Mal in Serie ausverkauft ist. Bislang lag der Bestwert bei 44.808 Fans beim Endspiel vor zwei Jahren.

„Die Stimmung rund um dieses Spiel ist fantastisch“, schwärmte Bayern-Trainer Alexander Straus, der sich vier Tage nach dem Meister-Hattrick mit dem ersten Double der Klubhistorie aus München verabschieden will. „Wir können etwas Historisches für den Verein erreichen“, sagte Verteidigerin Magdalena Eriksson: „Darauf liegt unser voller Fokus, dafür werden wir alles geben.“

Bremen erwartungsfroh: „Können endlich was richtig Großes gewinnen“

Werder nimmt die Rolle als Underdog gerne an, die Aussicht auf eine Pokalparty auf dem Bremer Rathausbalkon verstärkt die immense Vorfreude noch. „Das ist eine große Ehre für uns. Natürlich wollen wir diese einmalige Chance ergreifen und es den Bayern schwer machen, deshalb sind wir hier“, sagte Trainer Thomas Horsch. „Wir können endlich mal etwas richtig Großes gewinnen“, betonte Kapitänin Lina Hausicke vor der Finalpremiere der Bremerinnen: „Und wir haben alle den Glauben daran, dass wir es schaffen können.“

Straus will den Pokal im zweiten Anlauf aus Köln nach München bringen - im Vorjahr scheiterte der FC Bayern im Endspiel am Seriensieger VfL Wolfsburg (0:2). „Damals waren wir noch nicht bereit. Wir haben die Chance, das jetzt in Ordnung zu bringen“, sagte der Norweger. Für den FC Bayern wäre es der zweite Pokal-Triumph nach 2012.