BVB-Frauen vor Bayern-Premiere: "Ein Blick in die Zukunft"

Was bei den Männern ein Bundesliga-Klassiker ist, ist bei den Frauen eine Premiere mit klar verteilten Rollen. Noch.

Das Duell mit Bayern München elektrisiert die Fußballerinnen von Borussia Dortmund - aber das DFB-Pokal-Spiel des mit Macht aufstrebenden Drittligisten gegen den Double-Gewinner soll nur der nächste Schritt nach oben sein.

„Das ist ein Blick in unsere Zukunft“, sagte Abteilungsleiterin Svenja Schlenker dem SID: „Das ist eines unserer größten Spiele bisher. Irgendwann wird es hoffentlich Liga-Alltag.“ Bundesliga-Alltag, versteht sich.

Bayern am Montag beim BVB gefordert

Am Montagabend (18.30 Uhr/WDR und Sky) bekommen die BVB-Frauen die Gelegenheit, sich im Stadion Rote Erde mit den Besten zu messen. Den weiteren Weg zeichnet Schlenker ganz klar auf: „Wir wollen schnellstmöglich hoch in die zweite Liga, dann in die Bundesliga - und irgendwann werden wir sicher auch über die Champions League sprechen.“ Denn „die Ambition ist Teil der DNA unseres Vereins, sie steht ganz, ganz oben“.