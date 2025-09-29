Vor den Augen von Watzke und Bellingham: BVB-Frauen überzeugen gegen Bayern

SID 29.09.2025 • 20:26 Uhr Die BVB-Frauen schlagen sich vor den Augen von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Jobe Bellingham achtbar. Bayern müht sich eine Runde weiter.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben den ersten „Klassiker der Frauen“ gegen Borussia Dortmund gewonnen und damit das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Vor 15.755 Fans im Dortmunder Stadion Rote Erde siegte der Double-Sieger gegen den Drittligisten dank eines Doppelpacks von Pernille Harder (27., 33.) mit 2:0 (2:0) - der BVB hielt jedoch über weite Strecken sehr gut mit.

Watzke und Bellingham schauen zu

Vor den Augen von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Jobe Bellingham auf der Tribüne begann der haushohe Favorit dominant, Harder hatte schon nach knapp 25 Sekunden die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an BVB-Keeperin Laura van der Laan.

Die konnte sich in der Folge mehrmals auszeichnen, ehe Harder die Bayern mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße brachte.

Gwinn gibt Startelf-Comeback

Beim Startelf-Comeback von DFB-Kapitänin Guilia Gwinn ließen die Gäste im zweiten Durchgang etwas schleifen, der BVB hatte in Person von Jasmin Jabbes (59.) und einem Kopfball, der in letzter Not auf der Linie geklärt wurde (73.), zwei dicke Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer.