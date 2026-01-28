Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
HANDBALL-EM
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
TENNIS
WINTERSPORT
US-SPORT
OLYMPIA
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Frauen>

DFB-Torhüterin Berger verpasst Finale bei Pokalpremiere

Berger verpasst Finale bei Pokalpremiere

Die spät überrumpelte Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger verpasst mit ihrem US-Klub bei der Premiere des Wettbewerbs die Chance auf eine satte Prämie.
Ann-Katrin Berger verpasst beim FIFA-Meisterpokal die Chance auf eine satte Prämie
Ann-Katrin Berger verpasst beim FIFA-Meisterpokal die Chance auf eine satte Prämie
© IMAGO/SOPA Images/SID/Ronald Smits
SID
Die spät überrumpelte Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger verpasst mit ihrem US-Klub bei der Premiere des Wettbewerbs die Chance auf eine satte Prämie.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat mit ihrem Klub Gotham FC das Finale um den neuen FIFA-Meisterpokal verpasst. Der US-Meister verlor das Halbfinale gegen SC Corinthians aus Brasilien mit 0:1 (0:0), dabei wurde Berger per Aufsetzer von Gabi Zanotti beim späten Siegtreffer (83.) überrumpelt.

Im Endspiel geht es für Corinthians nun gegen den Gewinner des Duells zwischen Champions-League-Sieger FC Arsenal und FAR Rabat am Mittwochabend (19.00 Uhr/DAZN) in London-Brentford. Das Finale wird am Sonntag (15.45 Uhr/DAZN) im Emirates Stadium ausgetragen, der Sieger erhält 1,95 Millionen Euro.

Beim erstmals ausgetragenen Vereinswettbewerb, von der FIFA parallel zur eigenständigen Klub-WM der Frauen eingeführt, treten die kontinentalen Titelträger gegeneinander an. Der „Champions Cup“ gilt somit als Äquivalent zum Interkontinental-Pokal bei den Männern. Für Bergers Klub fällt das Turnier in die Vorbereitung für die neue Saison, der Ligabetrieb in der NWSL startet erst Mitte März.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite