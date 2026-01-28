DFB-Torhüterin Berger verpasst Finale bei Pokalpremiere

SID 28.01.2026 • 15:54 Uhr Die spät überrumpelte Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger verpasst mit ihrem US-Klub bei der Premiere des Wettbewerbs die Chance auf eine satte Prämie.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat mit ihrem Klub Gotham FC das Finale um den neuen FIFA-Meisterpokal verpasst. Der US-Meister verlor das Halbfinale gegen SC Corinthians aus Brasilien mit 0:1 (0:0), dabei wurde Berger per Aufsetzer von Gabi Zanotti beim späten Siegtreffer (83.) überrumpelt.

Im Endspiel geht es für Corinthians nun gegen den Gewinner des Duells zwischen Champions-League-Sieger FC Arsenal und FAR Rabat am Mittwochabend (19.00 Uhr/DAZN) in London-Brentford. Das Finale wird am Sonntag (15.45 Uhr/DAZN) im Emirates Stadium ausgetragen, der Sieger erhält 1,95 Millionen Euro.