Wück verzichtet wieder auf beste Stürmerin - DFB-Duo zurück

SID 31.03.2026 • 12:41 Uhr Christian Wück verzichtet in seinem Kader auf Überraschungen und nimmt lediglich zwei Änderungen gegenüber dem letzten Lehrgang vor.

Die deutschen Fußballerinnen gehen mit bewährten Kräften in den Qualifikations-Doppelpack gegen Österreich. Einzig Selina Cerci und Cora Zicai kehren in das 23-köpfige Aufgebot von Christian Wück zurück, Leistungsträgerin Klara Bühl muss wegen ihrer Muskel-Sehnenverletzung weiter pausieren.

Auf Bundesliga-Toptorschützin Vanessa Fudalla verzichtet der Bundestrainer auch bei den WM-Qualifikationsspielen am 14. April in Nürnberg (18.15 Uhr) und vier Tage später in Ried (18.00 Uhr).

„Wir haben einen starken Kader und setzen auf die Spielerinnen, mit denen wir erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet sind“, sagte Wück. Neben Bühl sind auch Bibiane Schulze Solano und Sophia Kleinherne wegen Rückstands nach ihren Verletzungen nicht dabei. Gegenüber dem vergangenen Lehrgang Anfang März rückt Larissa Mühlhaus in die U23, steht ebenso wie beispielsweise die erfahrenen Kathrin Hendrich, Sydney Lohmann oder Felicitas Rauch aber auf Abruf für das A-Team bereit.

Angeschlagenes DFB-Duo kehrt zurück

Mit Siegen gegen Österreich könnte die DFB-Auswahl in der Gruppe 4 der Liga A dem WM-Ticket schon sehr nahekommen. „Wir freuen uns sehr auf Nürnberg und auf die fantastische Atmosphäre, die uns dort erwartet. Unser Ziel ist es, ein begeisterndes Spiel zu zeigen“, sagte Wück mit Blick auf das Heimspiel: „Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken sind wir fest davon überzeugt, den nächsten wichtigen Schritt auf unserem Weg zur WM 2027 gehen zu können.“

In den ersten beiden Partien war mit einem 5:0 gegen Slowenien sowie einem 4:0 beim vermeintlich härtesten Konkurrenten Norwegen ein perfekter Start gelungen. Lediglich der Gruppensieger löst das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Die beiden letzten Qualifikationsspiele gegen Norwegen und Slowenien finden nach Ende der Bundesliga-Saison am 5. sowie 9. Juni statt.

Zicai hatte bei der vergangenen Maßnahme wegen krankheitsbedingten Trainingsrückstands gefehlt, Cerci war kurzfristig angeschlagen abgereist. Wück versammelt seine Spielerinnen am 7. April in Herzogenaurach.

Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Giulia Gwinn, Franziska Kett, Rebecca Knaak, Camilla Küver, Sarai Linder, Janina Minge, Jella Veit, Carlotta Wamser