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Notarzteinsatz bei Pokal-Finale zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern

Notarzteinsatz bei Pokal-Finale

Beim Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern kommt es zu einem Zwischenfall auf der Tribüne. Der Support beider Fanlager wird eingestellt.
Die Wolfsburgerin Svenja Huth gibt die Favoritenrolle vor dem DFB-Pokal-Finale der Frauen an den FC Bayern weiter. Die Münchnerin Linda Dallmann widerspricht und hebt die VfL-Historie im Pokal hervor.
Christopher Mallmann, Johannes Vehren
Beim Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern kommt es zu einem Zwischenfall auf der Tribüne. Der Support beider Fanlager wird eingestellt.

Beim Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern (0:4) ist es zu einem Notarzteinsatz im Fanblock der Münchnerinnen gekommen. Das bestätigten die Bayern offiziell bei X.

Wegen des Zwischenfalls hätten „beide Fan-Lager zwischenzeitlich ihren Support eingestellt“, hieß es in einem kurzen Statement in der zweiten Hälfte der Partie.

Zuvor hatten die TV-Bilder gezeigt, wie eine weiße Plane auf der Tribüne errichtet worden war (64.). Davor und dahinter bewegten sich Rettungskräfte. Was genau vorgefallen oder wer betroffen ist, war zunächst nicht bekannt.

In der 74. Minute gab es Applaus im Stadion. Danach wurde der Fan-Support wieder aufgenommen.

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