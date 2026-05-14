Notarzteinsatz bei Pokal-Finale zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern

Christopher Mallmann , Johannes Vehren 14.05.2026 • 17:44 Uhr Beim Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern kommt es zu einem Zwischenfall auf der Tribüne. Der Support beider Fanlager wird eingestellt.

Beim Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern (0:4) ist es zu einem Notarzteinsatz im Fanblock der Münchnerinnen gekommen. Das bestätigten die Bayern offiziell bei X.

Wegen des Zwischenfalls hätten „beide Fan-Lager zwischenzeitlich ihren Support eingestellt“, hieß es in einem kurzen Statement in der zweiten Hälfte der Partie.

Zuvor hatten die TV-Bilder gezeigt, wie eine weiße Plane auf der Tribüne errichtet worden war (64.). Davor und dahinter bewegten sich Rettungskräfte. Was genau vorgefallen oder wer betroffen ist, war zunächst nicht bekannt.