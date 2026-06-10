Acht Rote Karten im Freundschaftsspiel - Brasilien-Test eskaliert

Lars Hinzberg 10.06.2026 • 10:31 Uhr Ein Testspiel zwischen Brasilien und den USA ist in Fortaleza läuft völlig aus dem Ruder. Am Ende zückt die Schiedsrichterin acht Mal die Rote Karte.

Von einem Freundschaftsspiel kann hier eher weniger die Rede sein: Bei der 0:1-Niederlage der brasilianischen Frauen-Nationalmannschaft gegen die USA flogen derart die Fetzen, dass die Schiedsrichterin gleich acht Mal Rot zückte! Jedes Mal gegen die Brasilianerinnen, wohlgemerkt.

Den Auftakt machte Trainer Arthur Elias mit einer Gelb-Roten in der 77. Minute. Mit ihm mussten direkt drei seiner Co-Trainer die Bank räumen. So richtig hitzig sollte es aber erst in der Nachspielzeit werden. Zwei weitere Platzverweise für Brasilien und zwei gelbe Karten folgten für die Gäste.

Schiedsrichterin mit Polizeischutz vom Platz geführt

Sogar nach Abpfiff waren die Spielerinnen nicht zu beruhigen. Nach Handgreiflichkeiten zückte die Unparteiische zwei weitere Male Rot und musste anschließend unter Polizeischutz das Estádio Castelão in Fortaleza verlassen.

Entschieden wurde das Spiel, zu allem Überfluss für die Gastgeberinnen, durch ein Eigentor von Isabela (63.). Daran konnte auch die Einwechslung von Brasilien-Legende Marta nichts ändern. Die 40-Jährige kam so zu ihrem 212. Einsatz in der Nationalmannschaft. Auch sie sah in der Nachspielzeit noch die gelbe Karte.