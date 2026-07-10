U19-EM: Bittere Finalpleite für DFB-Juniorinnen

SID 10.07.2026 • 19:51 Uhr Im Endspiel von Sarajevo unterliegen die DFB-Juniorinnen den Spanierinnen nur knapp. Damit verpasst die U19 den ersten EM-Titel seit 15 Jahren.

Der Traum von Europas Krone ist für die DFB-Juniorinnen jäh geplatzt. Bei der U19-EM in Bosnien und Herzegowina unterlag Deutschland im Finale dem Seriensieger Spanien 0:1 (0:0) und verpasste den ersten EM-Titel seit 15 Jahren, nachdem auch die Endspiele 2023 und 2019 verloren gegangen waren.

Stattdessen hält die spanische Dominanz an, für die Furia Roja ist es die fünfte gewonnene Europameisterschaft in Serie.

Das Team von Nationaltrainerin Melanie Behringer hatte Spanien zu wenig entgegenzusetzen. Irune erzielte nach einer Ecke den Siegtreffer (61.). Der siebte Titel nach den Erfolgen 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 und 2011 muss somit warten. Schon 2023 hatte Deutschland im Endspiel gegen Spanien verloren, damals 2:3 nach Elfmeterschießen. 2019 unterlag das deutsche Team Frankreich (1:2).

Bittere Niederlage für Deutschland

Unter den Augen des DFB-Geschäftsführers Andreas Rettig sowie Sportdirektorin Nia Künzer zeigte Deutschland einen ansehnlichen Start.