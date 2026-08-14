"Große Ehre": Popp führt BVB als Kapitänin an

SID 14.08.2026 • 12:18 Uhr Alexandra Popp übernimmt gleich die Führungsrolle bei Borussia Dortmund. Ihre Erfahrung soll den Aufstiegstraum beflügeln.

Starzugang Alexandra Popp wird die Fußballerinnen von Borussia Dortmund ab sofort als Kapitänin anführen. Die Entscheidung von BVB-Trainer Markus Högner verkündete der Regionalligist am Freitag. „Es ist natürlich eine große Ehre und macht mich auch stolz, direkt im ersten Jahr die BVB-Binde zu bekommen“, sagte die ehemalige DFB-Spielführerin.

Sie hoffe, „dass die Mädels weiter so offen auf mich zukommen, ich sie mitreißen und meine Erfahrung mitgeben kann, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen“, sagte die 35-Jährige, die nach 14 titelreichen Jahren beim VfL Wolfsburg nun bei ihrem Herzensverein die große Hoffnungsträgerin für die Aufstiegsmission ist.

BVB: Popp am Samstag erstmals als Kapitänin im Einsatz

„Alex ist mit ihrer Erfahrung, Ausstrahlung und Persönlichkeit wie gemacht für diese Rolle“, erklärte Högner, der zudem auf Frederike Kempe und Jacqueline Meißner als Co-Spielführerinnen setzt. Erstmals wird Popp die BVB-Frauen am Samstag (13.00 Uhr) als Kapitänin im Testspiel gegen AS Rom im Stadion Rote Erde aufs Feld führen.