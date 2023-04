Frauen-WM: Voss-Tecklenburg glaubt nicht an TV-Blackout

„Ich weiß, dass man sich einigen wird. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch“, sagte Voss-Tecklenburg am Montag bei einem Termin auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main: „Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand - es gibt doch gar keine Alternative zu einer Einigung.“