Zoff mit DFB: Bayern-Spielerinnen beziehen Stellung

Zwischen Klub und Verband war es im Vorfeld der WM zum öffentlichen Streit gekommen, weil die Spielerinnen aus München später als ursprünglich vereinbart für den Start in die Vorbereitung abgestellt worden waren.

„Wir waren in der Planung zwischen Bayern und DFB nicht integriert. Ich halte das auch für normal. Wir kommen, wenn es angesagt ist“, sagte Sydney Lohmann der Bild-Zeitung: „Wir Spielerinnen konnten in den Prozess nicht eingreifen und haben getan, was abgesprochen wurde.“