Alisha Lehmann: Ist sie der heißeste Star der Frauen-WM? Privatleben, Karriere & Gehalt

Die Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann erobert nicht nur die Stadien, sondern auch die sozialen Medien im Sturm. Mit über 13 Millionen Instagram-Followern führt sie die Rangliste der erfolgreichsten Fußballerinnen weltweit an. Dabei übertrifft sie sogar den berühmten Landsmann Roger Federer, der als Tennis-Legende gilt.

Mit der Nationalmannschaft tritt die 24-Jährige bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an - und hat einen starken Start hingelegt. Beim 2:0 (1:0) gegen die Philippinen wurde Lehmann in der 70. Minute eingewechselt und wurde lautstark bejubelt. Im zweiten Gruppenspiel der Schweiz gegen Norwegen (im Liveticker) startet sie zunächst von der Bank.

So kam Alisha Lehmann zum Fußball

Alisha Lehmann wurde am 21. Januar 1999 in Tägertschi im Berner Mittelland geboren. Mit Torwart-Legende Jens Lehmann, der vom Alter her ihr Vater sein könnte, ist sie übrigens nicht verwandt. Sie wuchs auf einem Hof mit vielen Tieren auf und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für den Fußball. Mit nur sechs Jahren erkannte sie ihr außergewöhnliches Talent und spielte bereits mit Jungs auf der Wiese. Mit neun Jahren trat sie dem FC Konolfingen bei und setzte ihre Karriere beim BSC Young Boys fort. Im Jahr 2018 wechselte sie mit 19 Jahren in die höchste englische Liga zu West Ham United.

 01:28 Alisha Lehmann feiert auf Hochzeitsparty von Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho

Welche sportlichen Erfolge hat Alisha Lehmann schon erreicht?

Alisha Lehmann ist bekannt für ihre Geschwindigkeit, technische Finesse und Torgefährlichkeit. Die talentierte Stürmerin begann ihre Profikarriere bei Young Boys Bern, bevor sie ins Ausland wechselte, um für den englischen Club West Ham United Ladies zu spielen. Dort hat sie sich zu einer Schlüsselspielerin entwickelt und ihre Fähigkeiten auf hohem Niveau unter Beweis gestellt. Aktuell steht Alisha Lehmann beim Frauenteam von Aston Villa unter Vertrag.

Darüber hinaus hatte Lehmann auch im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft große Erfolge. Ihr Talent und ihre Entschlossenheit haben sie zu einer tragenden Säule des Teams gemacht, und sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Schweiz für internationale Turniere qualifizieren konnte.

Blick hinter die Kulissen: Das Privatleben von Alisha Lehmann

Neben ihren sportlichen Leistungen zeigt sich Alisha Lehmann auch als eine bodenständige und sympathische Persönlichkeit, die in den sozialen Medien eine starke Anhängerschaft gewonnen hat. Sie teilt regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und lässt ihre Fans an den Freuden und Herausforderungen ihres Alltags teilhaben.

Alisha hat betont, wie wichtig ihr die Unterstützung ihrer Familie und Freunde ist, um auf und neben dem Platz erfolgreich zu sein. Trotz ihres Ruhmes und ihrer Karriereerfolge ist sie stets dankbar für diejenigen, die ihr den Rücken stärken.

Ein weiterer Aspekt, der Alisha Lehmann von vielen anderen Sportpersönlichkeiten unterscheidet, ist ihr soziales Engagement. Sie setzt sich aktiv für die Förderung des Mädchenfußballs ein und möchte mehr junge Mädchen ermutigen, ihre Leidenschaft für den Sport zu entdecken und zu verfolgen.

Hat Alisha Lehmann einen Freund?

Die junge Fußballerin ist auch für ihre Offenheit bezüglich ihrer Bisexualität bekannt. Sie kokettiert offen damit und hat in der Vergangenheit sowohl Beziehungen mit Männern als auch mit Frauen gehabt. Eine bekannte Beziehung führte sie mit ihrer neun Jahre älteren Nationalteam-Kollegin Ramona Bachmann. Die beiden waren drei Jahre lang ein Paar, auch im Nationalteam. Aktuell ist jedoch kein konkreter Beziehungsstatus bekannt.

Social Media Star: Alisha Lehmann als Influencerin

Erfolgreiche Influencerin auf Instagram und TikTok Alisha Lehmann ist nicht nur eine talentierte Fußballerin, sondern auch eine erfolgreiche Influencerin auf Instagram und TikTok. Mit über 13 Millionen Instagram-Followern und fast 7 Millionen TikTok-Fans hat sie eine riesige Fangemeinde - sogar mehr Follower als Landsmann und Tennis-Legende Roger Federer. Neben Sportbildern teilt sie gerne Fotos im Bikini, vom Training und mit schnellen Autos. Auch ihre Sponsoren und Werbepartner werden regelmäßig auf ihrem Profil präsentiert.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die junge Fußballerin nutzt ihre Reichweite auch, um auf frauenspezifische Themen im Sport aufmerksam zu machen, wie beispielsweise den Einfluss des Menstruationszyklus auf die Leistung und Verletzungsanfälligkeit. Obwohl sie ihren Erfolg auf den sozialen Medien genießt, betont sie, dass dies nicht das Wichtigste in ihrem Leben sei und sie sich zu 100 Prozent auf ihre Karriere als Fußballerin konzentriere.

Alisha Lehmann – Erfolgreiche Fußballerin und Social-Media-Ikone