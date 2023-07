Frauen-WM: Superstar bei Schweiz-Sieg gefeiert - erster Sieg für Grings

Jubel bei Inka Grings über einen erfolgreichen WM-Auftakt mit der Schweiz: Das Team der Eidgenossinnen wurde am Freitag seiner Favoritenrolle im ersten Gruppenspiel beim Turnier in Australien und Neuseeland gerecht und setzte sich 2:0 (1:0) gegen die Philippinen durch.

In einem zunächst ausgeglichenen Duell sorgte Ramona Bachmann in der 45. Spielminute in Dunedin/Neuseeland vor 13.711 Zuschauern für den ersten Treffer. Die Offensivspielerin von Paris Saint-Germain blieb nach Videobeweis vom Elfmeterpunkt cool.