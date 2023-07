Drei Jahre nach Krebs-Diagnose: Toptalent erzielt ihr WM-Premierentreffer

An der Mittellinie nahm Linda Caicedo den Ball runter, ließ anschließend ihre Gegenspielerin locker stehen, zog dann von links in Arjen-Robben-Manier in die Mitte und traf letztendlich unter großer Mithilfe von Südkoreas Torhüterin Young-Geul Yoon zu Kolumbiens 2:0 - gleich in ihrem ersten WM-Spiel gelang dem „Versprechen Kolumbiens“, wie die Sportdirektorin Valentina Pena Orozco sie bezeichnet, ihr Debüttreffer.