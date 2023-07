FC Bayern: Besondere Geste für Nationalmannschaft bei Frauen WM

Der FC Bayern unterstützt die DFB-Elf bei der Frauen-WM mit einer besonderen Geste. So verkündete der deutsche Rekordmeister, dass die Allianz Arena schon beim Auftakt gegen Marokko (6:0) in den deutschen Farben beleuchtet wird.

Zudem erklärte der FC Bayern, dass auch in allen weiteren Partien mit deutscher Beteiligung die Aktion wiederholt und das Stadion in Schwarz-Rot-Gold angestrahlt wird.

Allianz Arena in Deutschland-Farben

Die Arena in München wird somit auch am Sonntag gegen Japan (30. Juli) und am nächsten Donnerstag gegen Norwegen (3. August) in den Farben erstrahlen. Weitere Partien können je nach Abschneiden dazukommen.