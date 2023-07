Frauen-WM: Besondere Premiere! Erstmals Lautsprecher-Erklärung der Schiedsrichterin

Die japanische Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita erläuterte beim 1:0 (0:0) Neuseelands gegen Ex-Weltmeister Norwegen den 42.137 Zuschauern im Eden Park von Auckland und den TV-Zuschauern, warum es in der 90. Minute einen Handelfmeter für den Co-Gastgeber gab.

Norwegens Abwehrspielerin Tuva Hansen vom deutschen Meister Bayern München hatte den Ball an den Arm bekommen, Yamashita hatte den Regelverstoß in Echtzeit übersehen. Die Erklärung der Schiedsrichterin über die Stadionlautsprecher dauerte nur wenige Sekunden. Ria Percival schoss den fälligen Strafstoß an die Latte.