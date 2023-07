Frauen-WM 2023: Jamaika will ersten Sieg als Signal für Gleichberechtigung

Die jamaikanischen Fußballerinnen sehen die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland als wichtige Plattform in ihrem Kampf um Gleichberechtigung.

Die jamaikanische Mannschaft befindet sich wegen mangelnder Unterstützung seit Monaten im Streit mit dem nationalen Verband, unter anderem geht es um Gehaltsfragen und schlechte Bedingungen in der Vorbereitung. "Wir sind hier, um uns zu messen, das ist unser Lebensunterhalt, es ist das, was uns Freude macht, es ist unsere Leidenschaft", sagte Swaby in Perth: "Und wir werden immer kämpfen und darauf drängen, so behandelt zu werden, wie wir es für richtig halten."