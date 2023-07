Kurz vor Abpfiff! Norwegen-Star Hegerberg mit merkwürdigem Abgang

Kurz darauf sorgte der norwegische Verband für Klarheit, die Angreiferin litt offenbar unter Problemen an der Leiste. Beim Aufwärmen sollen Schmerzen aufgetreten sein. In der ARD-Übertragung hieß es außerdem: „Wir haben eine Info von der Assistenztrainerin. Sie sagt, sie wollten kein Risiko eingehen mit ihr.“

Erneute Protestaktion der Ex-Weltfußballerin?

Entsprechend wurde bei ihrem plötzlichen Verschwinden in den Katakomben beim wichtigen Duell mit der Schweiz - Norwegen hatte das erste Spiel gegen Neuseeland überraschend verloren - auch kurzzeitig ein neuerlicher Protest vermutet. (So tickt WM-Star Alisha Lehmann)

TV-Expertin Nia Künzer sagte in der ARD zu dieser These: „Das wäre schon ein bisschen viel Drama. Deswegen gehe ich davon aus, dass es tatsächlich eine Verletzung in letzter Sekunde ist. Aber das passiert natürlich sehr selten. Ich hab es so kurz vorm Spiel, nach der Hymne, noch nie erlebt.“