Frauen-WM: Norwegen mit Kantersieg ins Achtelfinale

Die norwegischen Fußballerinnen haben nach schwachem WM-Start in Australien und Neuseeland doch noch das Achtelfinale erreicht. Das Team von Trainerin Hege Riise bezwang Neuling Philippinen am letzten Spieltag der Gruppe A überzeugend mit 6:0 (3:0) und zog damit trotz nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien noch als Zweiter in die K.o.-Runde ein. Bei neun Teilnahmen waren die Skandinavierinnen lediglich 2011 in der Vorrunde ausgeschieden.