Wutrede im TV! WM-Zoff um norwegisches Barca-Ass

Es brodelt in der norwegischen Frauen-Nationalmannschaft: Die Skandinavierinnen, eigentlich eine Weltmacht im Frauen-Fußball , stehen nach zwei Vorrunden-Spielen in der Gruppe A hinter der Schweiz, Neuseeland und den Philippinen auf dem letzten Platz.

In ihrer norwegischen Heimat wurde Graham Hansen - genau wie Erling Haaland - schon dreimal Fußballerin des Jahres. Und noch etwas haben Manchester Citys Haaland und Barca-Star Graham Hansen gemeinsam: Sie sind aktuelle Champions-League-Sieger.

Norwegen-Star Graham Hansen mit Wut-Rede

Der Frust-Stachel saß also tief, als die 28-Jährige am Dienstag nach Abpfiff vors Mikro des norwegischen TV-Senders Viaplay trat. „Es ist hart, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich habe das Gefühl, dass mir hier die Hände gebunden sind“, ließ sie ihren Emotionen im Live-TV freien Lauf.