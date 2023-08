Frauen-WM: Alex, Poppi oder Puppe? Popp nennt Spitzname - kuriose Fakten zum DFB-Star

Popp vermisst Vater & unterstützte Familie finanziell

So berichtet Popp, dass ihre schwere Verletzung und der anschließende Krebstod ihres Vaters sie emotional enorm mitgenommen haben. Deswegen konnte sie auch den EM-Erfolg nicht so richtig genießen.

„Immer wieder springt mein Herz in tausend Stücke beim Gedanken an Papa“, schreibt sie und spricht rückblickend von einem zwiegespaltenen Gefühl, das sie begleitet habe.

Doch in der Juniorinnen-Zeit von Popp lief nicht alles rund, denn die Familie verlor ihre Metzgerei und musste Privatinsolvenz anmelden. Deswegen entschloss sich die 32-Jährige, ihre Eltern finanziell zu unterstützen und gab ihr Fahrtgeld weiter. „Damit habe ich in all der Zeit nie aufgehört“, betont Popp und ergänzt, „alles, was ich verschmerzen kann, gebe ich ab.“