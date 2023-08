Frauen-WM: "Das Ende der Welt!" England trauert, Spanien feiert - die Reaktionen und Pressestimmen zum Finale

Spanien

As: „Olga Carmona auf Iniestas Thron. Eine Mannschaft, deren weit über elf Namen uns in Erinnerung bleiben werden. Ein Stolz für dieses Land, das Freude braucht, um es zu vereinen.“

Mundo Deportivo: „Der 20. August 2023 ist es bereits Teil der Geschichte des spanischen Fußballs. Dieses Finale wird für immer im Herzen des spanischen Fußballs sein. (...) Es gibt viele Faktoren, um den Sieg zu erklären, aber das Beeindruckendste ist die kurze Zeit, die der spanische Fußball brauchte, um sich in der Welt durchzusetzen. Der Traum ist in einem Jahr, das mit einem Aufstand von 15 Spielern gegen den Trainer begann und mit der Umarmung des Weltmeisters durch Jorge Vilda endete, sehr schnell wahr geworden. (...) Der Frauensport hat an diesem Sonntag in Spanien einen weiteren großen Sprung gemacht. Viele Grenzen wurden überwunden.“