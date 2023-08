Frauen-WM: Diese Person spaltet den Frauen-Fußball! Spanien-Trainer Vilda greift nach dem Titel

Nach einem spannenden Spiel und dem engen 2:1-Sieg über Schweden greift die spanische Frauen-Nationalmannschaft am Sonntag im WM-Finale gegen England (12 Uhr, LIVE im Ticker bei SPORT1) nach dem Titel. Zum ersten Mal überhaupt hatten die Spanierinnen das Halbfinale erreicht, in dem sie die Skandinavierinnen mit zwei Toren in der 81. und 89. Minute ausschalteten.