Frauen-WM: DFB-Team steht Rückreise-Chaos nach Vorrunden-Desaster ins Aus

Auf das blamable Vorrunden-Aus bei der WM in Australien und Neuseeland scheint für die DFB-Frauen nun ein bitteres Nachspiel zu folgen. Denn nach dem 1:1 gegen Südkorea und dem damit verbundenen Ausscheiden brauchen die Verantwortlichen einen schnellen Plan.

Am Freitagnachmittag (Ortszeit) jettete das Nationalteam zunächst vom Spielort Brisbane nach Newcastle und fuhr von dort zurück ins Teamhotel in Wyong.

Am Samstagmorgen und am Samstagabend sollen die Spielerinnen dann auf verschiedenen Maschinen den langen Rückflug nach Deutschland antreten.

Eine gemeinsame Rückreise in einem Flieger und damit auch eine gemeinsame Ankunft ist aufgrund der Kurzfristigkeit nach dem überraschenden Ausscheiden durch das 1:1 (1:1) gegen Südkorea am Donnerstag demnach also nicht möglich.