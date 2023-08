Frauen-WM: Droht DFB-Frauen um Popp jetzt auch das Olympia-Aus? Änderung hilft Deutschland

Unmittelbar nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien lag der deutsche Frauenfußball sprichwörtlich am Boden. Kapitänin Alexandra Popp wirkte fast apathisch, Svenja Huth fand kaum noch Worte. Doch es könnte gar noch schlimmer kommen.

Denn das nächste große Turnier steht in nicht einmal einem Jahr an: die Olympischen Sommerspiele von Paris 2024. In sieben französischen Stadien, unter anderem der Heimspielstätte von Paris Saint-Germain, werden zwölf Nationalmannschaften den Olympiasieger ausspielen, neben Gastgeberland Frankreich steht die Qualifikation der elf weiteren Teilnehmer noch aus.