"Deutscher Fußball nur noch ein Scheinriese" - internationale Presse spottet nach WM-Aus der DFB-Frauen

Aus und vorbei! Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland bereits in der Vorrunde ausgeschieden . Das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpasste somit als Gruppendritter das Achtelfinale.

Schweden

England

USA

New York Times: „Eine Weltmeisterschaft, die einige unwahrscheinliche Momente hatte - Jamaika eliminierte Brasilien, die US-Mannschaft kam dank eines einzigen, positiven Sprungs weiter – erlebte am Donnerstag vielleicht ihren bisher größten Überraschungsmoment.

Deutschland, die zweitplatzierte Mannschaft der Welt, scheidet aus nach dem seltsamsten Ende der Gruppenphase in ihrer Geschichte. Zwei Spielen, die nur einen Sieg erforderten und in denen sie keinen errangen.“

Südkorea

Chosun Ilbo : „Obwohl sowohl Korea als auch Deutschland gleichzeitig in der Gruppenphase ausschieden, lächelte Korea. (...) Strahlend, als hätte es gewonnen - und Deutschland, das nie am Achtelfinale gezweifelt hatte, vergoss Tränen.“

Frankreich

Spanien

Schweiz

Österreich

Australien

ABC: „Die Verzweiflung der deutschen Spielerinnen in Brisbane stand im Gegensatz zur Euphorie in Perth, wo Marokko und Kolumbien das Achtelfinale erreichten.“

The Sydney Morning Herald : „Der zweimalige Titelträger ist bei der Frauen-WM ausgeschieden und hat damit einen der größten Schocks in der Geschichte des Turniers erlebt. (...) Die Weltmeister von 2003 und 2007 haben sich das selbst zuzuschreiben.“

The Daily Telegraph: „Das WM-Ausscheiden spiegelt die Schwierigkeiten der einst so starken Männer-Nationalmannschaft wider. Bei den letzten beiden Turnieren schied der viermalige Weltmeister bereits in der Gruppenphase aus, was ernsthafte Fragen zu systematischen Problemen im deutschen Fußball aufwirft.“