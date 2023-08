Frauen-WM: Übler Tritt! England-Star tritt Gegnerin in den Rücken

Englands Shootingstar Lauren James hat sich im Achtelfinale der Frauen-WM gegen Nigeria einen üblen Tritt geleistet und ist vom Platz geflogen - ihre Teamkolleginnen retteten sich in Unterzahl erst im Elfmeterschießen.

Auch nach der Verlängerung hatte es noch 0:0 gestanden, vom Punkt setzten sich die Europameisterinnen dann mit 4:2 durch, obwohl Bayern-Star Georgia Stanway direkt als erste Schützin patzte.

Superstar James sieht Rot nach üblem Tritt

James war in der 87. Minute beim Stand von 0:0 von Gegenspielerin Halimatu Ayinde fair gestoppt worden und verlor die Nerven.

Nachdem beide Spielerinnen zu Fall kamen, daraufhin trat James ihrer noch am Boden liegende Kontrahentin beim Aufstehen auf den Rücken und sah Rot.

England siegt nach Elfer-Drama

Das Elfmeterschießen, in das sich die Europameisterinnen in Unterzahl retteten, begann mit Stenways Versuch am Tor vorbei ebenfalls fatal. Doch danach trafen Beth England, Rachel Daly, Alex Greenwood und Chloe Kelly allesamt.

Bei Nigeria hatten Desire Oparanozie und Michelle Alozie deutlich am Tor vorbeigeschossen. Die Treffer von Rasheedat Ajibade und Christy Ucheibe brachten nichts mehr.

James war zu dem Zeitpunkt schon lange in der Kabine. Zunächst bekam sie für die Szene nur Gelb, doch dann griff der VAR ein. Schiedsrichterin Melissa Borjas sah sich die Szene selbst am Spielfeldrand an und schickte James dann doch mit glatt Rot vorzeitig vom Feld.

Die 21-Jährige hatte die Fans bisher eigentlich begeistert und sich ins Rampenlicht gespielt.

Sie erzielte in den ersten drei Begegnungen drei Tore und gab ebenso viele Vorlagen. Dabei wurde die Offensivspielerin im ersten Gruppenspiel gar erst in der 61. Minute eingewechselt, ehe sie daraufhin zweimal in der Startelf stand.