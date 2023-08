"Das ist eine Form der sexuellen Gewalt" - Irritierende Szene bei WM-Triumph! Spanien-Boss küsst Spielerin Hermoso auf den Mund

Diese Szene ließ den WM-Triumph der Spanierinnen für einen Moment in den Hintergrund rücken. Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales hat mit einer Aktion gegenüber der frischgebackenen Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung für - gelinde ausgedrückt - Irritationen gesorgt.

Rubiales umarmte Hermoso wie alle spanischen Spielerinnen bei der Medaillenübergabe überschwänglich, doch dann küsste er die Mittelfeldspielerin unvermittelt auf den Mund. Hermoso reagierte auf der Bühne zunächst nicht auf den Vorfall, kommentierte ihn jedoch kurz darauf in der Umkleidekabine.

Hermoso mit Statement - heftige Kritik aus Politik

In einem Statement, das der spanische Fußballverband Sonntagnacht an die Nachrichtenagentur EFE schickte, äußerte sich die Spielerin später erneut zu dem Vorfall: „Es war lediglich eine Geste der Freundschaft und Dankbarkeit. Der Präsident und ich haben eine gute Beziehung zueinander, sein Verhalten mit uns allen war super. Es war eine spontane, gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude wegen des WM-Sieges.“

Kritik an englischer Königsfamilie

Unter anderem die spanische Gleichstellungsministerin Irene Montero schaltete sich in die Debatte ein und schrieb bei X, dem ehemaligen Twitter: „Das ist eine Form der sexuellen Gewalt.“ Man dürfe „nicht davon ausgehen, dass Küssen ohne Zustimmung etwas ist, das ‚passiert‘. Nur ein Ja ist ein Ja.“ Die Tageszeitung El Pais kommentierte: „Wir schreiben das Jahr 2023, diese Gesten sind nicht zu rechtfertigen“. Ein solcher Kuss auf den Mund sei „eine Aggression“.

Spaniens Titelgewinn in Australien und Neuseeland wurde von der Kontroverse über das Verhältnis des Verbandes und von Trainer Jorge Vilda zu den Spielerinnen überlagert. 15 Akteurinnen hatten im vergangenen Herbst gegen Vildas Führungsstil protestiert, doch mehrere lenkten ein, drei von ihnen waren beim WM-Triumph von Sydney dabei. Rubiales war ein entschiedener Befürworter Vildas.

Kemme ruft zu kollektivem Rücktritt auf

Die frühere deutsche Nationalspielerin Tabea Kemme rief das spanische Team nach dem WM-Triumph in ihrer Kolumne bei t-online.de zum „kollektiven Rücktritt“ auf: „Ich wünsche mir, dass die Menschen, die für den psychischen Machtmissbrauch im spanischen Verband verantwortlich sind, aus dem System genommen und sanktioniert werden.“

Rubiales kassierte auch für seine Aktion in den Sozialen Medien teils heftige Kritik. „Das Verhalten des spanischen Präsidenten Luis Rubiales ist nicht in Ordnung. Das ist der Höhepunkt in der Karriere eines Fußballers, und die Emotionen sind sehr hoch“, schrieb Mirror-Journalist Colin Millar beim Kurznachrichtendienst X.