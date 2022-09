Sex-Skandal - oder böse Intrige? Familien-Krach erschüttert spanischen Fußball

Der geschasste Onkel soll erzählt haben, dass die Party in einer Villa in Salobreña in der Provinz Granada stattgefunden und der Anlass definitiv nichts mit der Arbeit zu tun gehäbt hätte. Acht bis zehn junge Frauen seien zum Vergnügen der Anwesenden zugegen gewesen. Neben Luis Rubiales sollen auch seine engsten Berater ein Teil der Party gewesen sein. Bezahlt worden sei die angebliche Sex-Orgie mit Verbandsgeldern.