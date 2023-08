Frauen-WM: Ex-Bayern-Coach Jonker & Niederlande stürmen mit Rekordsieg ins Achtelfinale

„Das ist ein Traumszenario und das, was wir uns erhofft hatten“, sagte Jonker über den Gruppensieg vor Titelverteidiger USA: „Heute waren fantastische Tore dabei. Dann läuft es, wie man will.“ Zudem war es der bislang höchste Sieg beim WM-Turnier in Australien und Neuseeland.

Für Außenseiter Vietnam, der vor der WM einen Test gegen Deutschland in Offenbach nur knapp mit 1:2 verloren hatte, endete die erste WM mit null Punkten und 0:12 Toren.

Als Sieger der Gruppe E trifft Oranje dort am Sonntag in Sydney auf den Zweiten der Gruppe G - Schweden, Italien, Südafrika oder Argentinien.