Rummenigge relativiert Rubiales' Kuss-Eklat: "Was er gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay"

Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Kuss-Eklat im Zuge des WM-Finales zwischen Spaniens und Englands Fußballerinnen (1:0) Verständnis für Luis Rubiales geäußert und die Kritik an dem spanischen Verbandspräsidenten damit relativiert.

„Ich glaube, man soll da nicht übertreiben“, sagte das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern während des Sport Bild -Awards in Hamburg.

Rubiales hatte am Sonntag bei der Medaillen-Übergabe Starspielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst und war dafür harsch angegangen worden. Auch von Hermoso selbst, die im Anschluss zunächst kundtat, die Aktion habe ihr nicht gefallen - um dann in einem Statement des spanischen Fußballverbands von „lediglich einer Geste der Freundschaft und Dankbarkeit“ zu sprechen.

Rummenigge: „Absolut okay“

Rummenigge, der Rubiales eigenen Angaben zufolge gut kennt, meinte dazu: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay.“

„Ich kann mich erinnern: Als wir letztes Mal die Champions League gewonnen haben, habe ich Männer geküsst - nicht auf den Mund zwar, aber aus Freude.“ Im Fußball sei Emotionalität wichtig, man solle die „Kirche im Dorf lassen“, fügte der 67-Jährige an - Rubiales sei wahrscheinlich emotionalisiert gewesen.

Kritik an englischer Königsfamilie

Ähnlich sah es Lothar Matthäus: „Man kann sich doch küssen. Das sind Emotionen, Liebe, Leidenschaft, Glückseligkeit. Ich habe nichts gegen solche Bilder, auch wenn es der Verbandspräsident ist. Vielleicht ist man ein Stück zu weit gegangen. Für mich ist das keine Diskussion und in Ordnung“, so der Rekordnationalspieler.

Donata Hopfen vertrat ebenso eine andere Meinung als Rummenigge. „Wenn das nicht von beiden Seiten gewollt ist, dann ist das ein ganz schwieriges Verhalten. Und das geht aus meiner Sicht so nicht, ist auch entsprechend kommentiert worden“, so die frühere Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga. „Es kann übergriffig sein und so wirkt es tatsächlich auch.“