"Ein feiger Mann, besessen von Luxus und Frauen!"- Rubiales-Onkel rechnet mit Verbands-Boss ab

„Ich sagte zu Rubiales: ‚Du bist verrückt geworden, sie sind 18, sie könnten deine Töchter sein‘“.

Juan Rubiales sprach in dem Interview mit El Mundo von „Partys“ in Marbella mit eingeladenen „Image-Mädchen im Teenageralter“, die auf Kosten des spanischen Verbandes stattgefunden haben sollen.

Nun legte der Onkel nochmal nach. Seine Schilderung im Wortlaut: „Ich war in Marbella, um für die Segunda División B zu werben, und man teilte mir mit, dass in Salobreña ein Arbeitstreffen anberaumt worden war. Sie schickten mir die Adresse per Whatsapp und ich ging hin. Ich war überrascht, denn beim RFEF gab es einen Vorstand, und als ich dort ankam, gab es kein Arbeitstreffen oder so etwas. An einem dieser Tage sagte man mir: ‚Heute Nachmittag findet eine Party statt und es kommen ein paar Mädchen‘. Und tatsächlich brachte ‚Nené‘ (Anm. d. Red: ehemaliger Granada-Fußballer) acht oder zehn Mädchen mit. Als sie ankamen und ich das sah, sagte ich zu ihm: ‚Du bist verrückt geworden, sie sind 18, sie könnten deine Töchter sein‘“. Danach habe Juan Rubiales sich in einem Zimmer eingeschlossen.