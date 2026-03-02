DFB-Frauen: So reagiert Wück auf den Ausfall von Klara Bühl

SID 02.03.2026 • 18:20 Uhr Der Bundestrainer muss auf die Offensivspielerin des FC Bayern verzichten. Als Problem sieht er das vor dem Start in die WM-Quali aber nicht.

Bundestrainer Christian Wück bedauert den Ausfall von Schlüsselspielerin Klara Bühl zum Start der deutschen Fußballerinnen in die WM-Qualifikation.

Es tue „natürlich sehr weh, dass sie jetzt ausfällt“, sagte der 52-Jährige vor dem Jahresauftakt gegen Slowenien am Dienstag (17.45 Uhr) in Dresden.

Wück: „Genug Qualität auf dem Platz“

Die Offensivspielerin von Bayern München hatte sich am Sonntag im Training am Campus in Frankfurt/Main eine muskuläre Verletzung zugezogen. Bühl sei „natürlich ein ganz wichtiger Faktor in unserem Spiel und in unserer Mannschaft“, sagte Wück. Dennoch werde man „genug Qualität auf dem Platz haben, um auf dieser Position Gefahr auszustrahlen“.

Er habe „vollstes Vertrauen in die, die nachrücken“, betonte Wück, der neben Bühl auch auf Selina Cerci (TSG Hoffenheim) in der Offensive verletzungsbedingt verzichten muss.

Entwarnung bei Gwinn

Wer auf den Flügeln stattdessen zum Einsatz kommen wird, verriet Wück nicht, das System wolle er aber nicht ändern. Mit Blick auf Kapitänin Giulia Gwinn gab Wück derweil Entwarnung. Die Abwehrspielerin war zuletzt im Training kürzergetreten, sei aber „dabei“.

Ungeachtet der Personalsituation ist das Ziel zum Start in die Qualifikation klar. Man wolle sich „am besten ohne Umwege“ für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien qualifizieren, sagte Wück. Dafür muss das DFB-Team in der Gruppe A4 mit Slowenien, Norwegen und Österreich Erster werden.